أغلقت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» المملوكة لشركة «ميتا» الحساب الرسمي للمتحدث باسم النظام الإيراني علي بهادري جهرمي.وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم (الجمعة) بأن «إنستغرام» أغلقت الحساب الرسمي للمسؤول الإيراني جهرمي. وأكد الواقعة مستشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمود قائدي في حسابه الرسمي على «تويتر».وأضاف قائدي: «حساب المتحدث الرسمي على إنستغرام، الذي تم تعطيله خلال القيود الأخيرة، تم حظره من قبل المطالبين بحرية التعبير». ونفى المستشار أن يكون حساب جهرمي على إنستغرام اختُرق، بحسب ما نُشر على وسائل إعلام محلية.وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران، حجبت السلطات منصتي إنستغرام وواتساب في 21 سبتمبر الماضي.وفي مطلع نوفمبر الجاري، أقدمت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» على حذف الحساب الرسمي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.وقالت وكالة أنباء «فارس نيوز» الإيرانية إن الحساب الرسمي لرئيس البرلمان الذي يحمل الإشارة الزرقاء تم حذفه بشكل نهائي، مضيفة أن هذا الحساب يتابعه أكثر من 700 ألف شخص.وجاء قرار إنستغرام بعدما أعلن مجموعة من الناشطين الإيرانيين في الولايات المتحدة تقديم شكوى في نيويورك لحذف حساب المسؤولين الإيرانيين من منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل ظروف قطع الإنترنت أو تقييده استمرت أنشطة الإنترنت للسلطات والمؤسسات في إيران، خصوصا على المنصات الأمريكية.ووفق معلومات نشرتها تقارير دولية فإن عدد مستخدمي منصة إنستغرام بلغ 43 مليون إيراني حتى نهاية عام 2021.