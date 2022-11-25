بعد رفض لاعبي المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني قبيل انطلاق مباراتهم الأولى التي خسروها بسداسية ضد منتخب إنجلترا في مونديال كأس العالم 2022، تضامناً مع الثورة الشعبية واحتجاجاً على قمع نظام الملالي للمحتجين، ظهرت صورة الشابة الكردية «أيقونة» الثورة مهسا أميني التي قتلها نظام طهران في مدرجات الدوحة خلال مباراة إيران وويلز اليوم (الجمعة)، وذلك قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية.ووسط صيحات السخرية والاستهجان من الجماهير الحاضرة في المدرجات،، ردد أعضاء الفريق الإيراني السلام الوطني خلال وقائع المواجهة الثانية مع ويلز، الأمر الذي بدا وكأنهم تلقوا تهديدات من نظام ولاية الفقيه، على ما فعلوه في الجولة الأولى، إلا أن وضع الجماهير الغاضبة استمر على حاله خلال هذه الجولة، إذ واصل المشجعون الإيرانيون احتجاجاتهم وحملوا شعارات «إيران تنزف».وقبل صافرة ضربة البداية بين منتخبي إيران وويلز، استحوذت مشجعة إيرانية على أنظار المصورين الذين ركزوا عدسات كاميراتهم عليها، إذ كتبت على قميص اسم «مهسا أميني» 22 عاماً التي أشعل مقتلها شرارة احتجاجات، لكنّ منظمي المونديال تدخلوا وسحبوا الأعلام من الإيرانيين المحتجين في المدرجات.