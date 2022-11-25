في تحدٍّ جديد لنظام الملالي، احتشد مئات الإيرانيين أمام سجن إيفين شمال غرب طهران، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عشرات السيارات مصطفة أمام السجن سيئ السمعة، ووقف العديد من الإيرانيين أمام بوابة السجن، الذي يأوي آلاف المعتقلين خصوصاً السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين للنظام.وأفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم (الجمعة)، بأن المحتشدين انتظروا خارج مدخل السجن في شارع عرابي بطهران أملاً في الحصول على معلومات عن ذويهم من المعتقلين.ولفت إلى أن أكثر من 15 ألف متظاهر اعتقلوا منذ تفجر الاحتجاجات في البلاد إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.وشهد سجن إيفين الذي يعد أحد أسوأ السجون في إيران الشهر الماضي حريقاً كبيراً اندلع في أحد عنابره وأدى إلى مقتل 6 أشخاص، فيما لم تعرف أسبابه الحقيقية بعد رغم أن بعض الناشطين أكدوا أنه أتى بعد تمرد عدد من المعتقلين.وجاء هذا التجمع أمام إيفين مع تأكيد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس (الخميس)، أن عدد المعتقلين منذ مقتل مهسا بلغ 14 ألفاً بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، من ضمنهم 40 طفلاً و 20 امرأة.وشدد على أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران عموماً، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، فضلا عن وقف الإخفاء القسري والاعتقالات. وتبنى المجلس قراراً بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات.