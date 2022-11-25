استهدفت ضربات روسيّة مكثفة منشآت الطاقة في أوكرانيا على مدى اليومين الماضيين، ما أغرق ملايين الأوكرانيين في الظلام وسط انقطاع للمياه في مناطق عدة من ضمنها العاصمة التي شهدت أمطاراً غزيرة، وطقساً بارداً، فيما ظلّ نحو 70% من السكّان بلا كهرباء أمس (الجمعة)، بحسب ما أعلنت بلديّة المدينة. وأفادت الرئاسة الأوكرانيّة بافتتاح حوالى 4 آلاف نقطة تدفئة في كلّ أنحاء البلاد، إذ لم تتخطَّ درجة الحرارة الصفر. وأظهرت صور الأقمار الصناعية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن أوكرانيا باتت بقعة مظلمة على الكرة الأرضية ليلاً.من جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن هناك حوالى 15 منطقة تُعاني مشكلات في إمدادات المياه والكهرباء. وقال: لا يزال وضع الكهرباء صعباً في كلّ المناطق تقريباً. ومع ذلك، فإنّنا نعمد كل ساعة إلى إعادة توصيل الكهرباء لمزيد من المستهلكين.وأضاف في كلمته ليل (الخميس/ الجمعة): صمدنا بمواجهة 9 أشهر من الحرب الشاملة، وروسيا لم تجد طريقة لكسرنا. ولن تفعل ذلك. يجب أن نُواصل الصمود. وقال: نحن شعب عصي على الكسر.في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسيّة، أمس، قصف كييف، متّهمة المضادّات الجوّية الأوكرانيّة بأنّها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالعاصمة.