أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانج أن الرياض ستستضيف قمة عربية - صينية أوائل شهر ديسمبر القادم، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى المملكة العربية السعودية.وقال القنصل الصيني إن القمة الصينية - العربية الأولى ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر وتحديداً خلال الأيام العشرة الأولى. وأكد أن هذا الحدث مهم لتحسين العلاقات الصينية - العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية - العربية.وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أعلن في أكتوبر الماضي أنه من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة إلى الرياض.وأعلن قبل أيام عقد قمة سعودية - صينية، وقمة خليجية - صينية، وقمة عربية - صينية، خلال زيارة الرئيس جين بينج إلى الرياض.يذكر أن الرئيس الصيني زار السعودية في عام 2016.