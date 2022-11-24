تجددت الإضرابات، اليوم (الخميس)، في المدن الكردية، وواصل أصحاب المتاجر في جوانرود غرب إيران، إضرابهم رغم الأجواء الأمنية بالمدينة، وأبقوا محلاتهم مغلقة تلبية للدعوات التي وجهت أمس (الأربعاء) من أجل تنفيذ إضرابات عامة في كل أنحاء البلاد. وانضمت مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، ومدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية إلى الإضرابات الواسعة، بعد دعوات أطلقها نشطاء للتضامن مع الانتفاضة الشعبية، واحتجاجاً على قمع المتظاهرين. وأعلن عمال شركة «نيرو محركة» في قزوين شمال إيران الإضراب عن العمل، اليوم استجابة لدعوات الإضراب في البلاد.وأظهر مقطع فيديو من مدينة «أورومية»، شمال غربي البلاد إضراباً واسعاً في المدينة بالتزامن مع إضرابات لمدن أخرى، وبدت الشوارع خالية تماماً من المارة.يأتي ذلك، استجابة لدعوة من مجموعة تطلق على نفسها «الشباب الثوار في إيران» إلى إغلاق المحلات والأعمال التجارية في عموم إيران، تضامناً مع المدن الكردية التي تتعرض للقمع الشديد هذه الأيام.من جهته، طالب «مركز تعاون الأحزاب الكردية في إيران» المنظمات السياسية والنشطاء المدنيين وكافة فئات الشعب الإيراني بتنظيم إضراب عام اليوم (الخميس)، من أجل تعزيز الوحدة والتضامن ودعم الشعب الكردستاني..