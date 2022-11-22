حذر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية اليوم (الثلاثاء) كافة اليمنيين المقيمين في الخارج من التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي أو تروج لأفكار وأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر «وفقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، فإن كافة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال الدعم والتعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين اليمنية وستُتخذ إجراءات صارمة حيال كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية»، مطالباً بالإبلاغ عن كل من يقوم بتقديم الدعم والتعاون أو الترويج لتلك الجماعة الإرهابية.

جاء ذلك بعد ساعات من تصعيد حوثي خطير استهدف ميناء الضبة النفطية بمحافظة حضرموت وتهديدها لإمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، إذ اتهمت الحكومة اليمنية الحوثي بشن هجوم جديد بالطائرات الإيرانية المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الاجرامية الجبانة.

وطالبت الحكومة اليمنية في بيان المجتمع الدولي، الى الانتقال من الإدانة لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية كونها تهديد السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية قد أعلن أمس عن اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات الحوثية المعادية أثناء الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، مؤكداً أن إحدى الطائرات المسيرة الحوثية أصابت منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وأوضح المصدر رفع الجيش اليمني جاهزيته بمختلف تشكيلاتها ومواقعها للتصدي وردع التهديدات الحوثية الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

والتقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي اليوم بمبعوث الأمم المحدة إلى اليمن هانس غرندوبرغ قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي مقرر مساء اليوم، ووفقاً لمصدر حكومي فإن السفير اليمني نقل إلى المبعوث الأممي رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن والامم المتحدة بضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد.