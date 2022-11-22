كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن قوى عراقية موالية لإيران تعرقل التحقيق مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي السابق طالب شغاتي بتهم غسل أموال وتلقي رشاوي خلال فترة رئاسته.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قررت، أمس (الإثنين)، استدعاء رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق للتحقيق بسبب تضخم أمواله داخل المصارف العراقية.

ووفقا لوثيقة مصرفية حصلت عليها هيئة مكافحة الفساد، فقد وجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تبليغا إلى طالب شغاتي مشاري، بالحضور إلى مقر تحقيق بغداد بغية لبيان مصادر إيداعاته المالية بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي.