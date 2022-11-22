وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الوضع في إيران بـ«الحرج». وقال: قُتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات الإيرانية حتى الآن بما في ذلك أكثر من 40 طفلاً. وكانت منظمة «هرانا» الحقوقية أفادت بأن عدد القتلى في الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران وصل إلى نحو 400 شخص.وبحسب المنظمة، «فقد ارتفع عدد القتلى من الأطفال من 52 إلى 56 في غضون 24 ساعة»، مؤكدة تجاوز عدد المعتقلين 16 ألفاً.