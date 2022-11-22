في استفزاز إيراني يكشف انهيار «الصفقة النووية» مع الغرب، أعلن نظام الملالي بدء تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع «فوردو» النووي.وبحسب محطة تلفزيونية إيرانية، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي. آر6) كرد فعل على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمرها بزيادة التعاون. ورفع النظام الإيراني من مستوى تحديه للوكالة الدولية بتعهده أيضاً ببناء مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق، (الخميس)، الماضي على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، وهو ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي بسبب مطالبة طهران بإنهاء التحقيق.وكانت محادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية وصلت إلى طريق مسدود في شهر سبتمبر الماضي، واتهمت القوى الغربية طهران بطرح طلبات غير منطقية بعد عن كانت المفاوضات على وشك التوصل إلى اتفاق.واستؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا) وإيران. وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.