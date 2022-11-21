أصيب ضابطان في جهاز البحث الجنائي بمحافظة لحج وسط اليمن اليوم (الإثنين) بجروح بليغة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهما في مديرية الحوطة، ووفقاً لمصادر أمنية فإن عبوة ناسفة زرعت أسفل مركبة مدنية صغيرة كانت تقلهما إلى مقر عملهما في إدارة أمن مديرية تبن.

وأفادت المصادر أن الضابطين العاملين في وحدة التحقيق بجهاز البحث الجنائي أصيبا بجروح وأُسعفا إلى أحد المستشفيات، مبينة أن سيارة تابعة لأحد المواطنين تعرضت لأضرار بفعل الانفجار الذي سُمع دويه في أنحاء متفرقة من مدينة الحوطة، ولم يعرف بعد الجهة المتورطة لكن أصابع الاتهام تتجه نحو تحالف الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية يمنية أن مسيَّرة حوثية استهدفت ميناء الضبة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت عصر اليوم، مبينة أن الهجوم تزامن مع وصول سفينة يونانية لتحميل النفط من الميناء المدني.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بالقرب من مربط السفينة الراسية وأدى الى تدميرها، مبينة أن السلطات أغلقت الميناء والطرق المؤدية له عقب الهجوم الإرهاب الحوثي، فيما غادرت السفينة الميناء فوراً.