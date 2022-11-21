أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الإثنين) أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد، نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المادة الأولى من الأمر الملكي قضت بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد ساعات من تقديم ولي العهد استقالة الحكومة السابقة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتزامن مع نهاية الفصل التشريعي.

وكتب ولي العهد في كتاب الاستقالة «وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند (هـ) من المادة (33) بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدي جلالتكم استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما ترونه مناسباً من أجل مملكة البحرين وأبنائها الكرام».

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم بقصر الصخير، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي يواصل ولي العهد بذلها لخدمة مملكة البحرين ودعم مبادرات العمل الحكومي التي تعزز عملية التنمية ومتابعته لإنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر (جولة الإعادة) لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.