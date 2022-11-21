هاجمت قوات الحرس الثوري اليوم (الإثنين)، المحتجين في مدينة جوانرو، وبيرانشهر ودهكلان وبوكان. ووفقاً لمنظمة هنغاو الكردية لحقوق الإنسان، فإن الهجوم الإيراني على المتحجين الذين خرجوا دعماً لأهالي مدينة مهاباد أوقع 13 قتيلاً.

واتهمت المنظمة التي تتخذ من النرويج مقراً لها الحرس الثوري باستخدام الرصاص الحي في هجومه على المحتجين في مختلف مدن كردستان، مؤكدة أن الحرس الثوري استخدم القمع والقتل كوسيلة لتفريق المتظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان المحتجون في جوانرو قد هتفوا «الموت لخامنئي» أثناء مشاركتهم على نطاق واسع في مراسم تشييع «عرفان كاكائي»، و«بهاء الدين ويسي» اللذين سقطا خلال احتجاجات سابقة، وقتل خلال احتجاجات الليلة الماضية بكردستان 6 متظاهرين في مدن بيرنشهر وجوانرو وديولان الحياة ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال الـ5 أيام الأخيرة إلى 36 قتيلاً في كردستان إيران.