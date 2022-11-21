رفض لاعبو منتخب إيران في مباراتهم ضد إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم اليوم (الإثنين) ترديد النشيد الوطني تضامنا مع الاحتجاجات الجارية في بلادهم، فيما حجب التلفزيون الإيراني صور اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد الوطني قبل المباراة.

امتناع اللاعبين عن ترديد النشيد الوطني جاء إشارة لدعم واضح للاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الناشطة مهسا أميني، إذ خيم الصمت المطبق عندما عزف النشيد الوطني لبلادهم في استاد خليفة الدولي، في خطوة احتجاجية محرجة لطهران في المحفل العالمي الكبير.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تهديد الاتحاد الإيراني لكرة القدم لاعبي المنتخب بمنع المكافآت في حال عدم التزامهم بترديد النشيد الوطني في مباراتهم الافتتاحية ضمن المجموعة الثانية في الدور الأول من نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.