في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم (الإثنين)، تناولت العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتطرق اللقاء إلى قضية استعادة الأموال العراقية المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن الأردن لم يغلق أبوابه أمام العراق، مبدياً استعداده لإبرام مذكرة تفاهم قانونية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال بين البلدين.

وكشفت مصادر في ديوان الرئاسة العراقية لـ «عكاظ» أن العاهل الأردني رحب بالإجراءات التي تقوم بها العراق لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً للسوداني أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن أن تسمح بإدخال الأموال إليها إلا عبر الطرق القانونية وتحت مظلة الرقابة.

وكانت معلومات عراقية أفادت بتهريب الأموال المنهوبة إلى خمس دول هي (الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا)، وتجري بغداد مع عواصم هذه الدول مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال المهربة وفق معايير محددة توسع آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، مع التركيز على الدول التي يوجد مطلوبون على أراضيها.