أودى زلزال قوي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية بحياة 44 شخصا على الأقل، وأصيب نحو 300 آخرين، بحسب ما أعلن مسؤول محلي في بلدة سيانجور، التي لحقت بها أسوأ الأضرار، لوسيلة إعلام محلية اليوم (الإثنين).

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانجور في جاوة الغربية: قتل عشرات الأشخاص، ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا.

وكان رئيس إدارة بلدة سيانجور هرمان سوهرمان قال في حصيلة أولية إن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم، فيما يعالج 300 شخص على الأقل. غالبيتهم أصيبوا بكسور من جراء مبانٍ دُمرت.

وتسبب الزلزال في اهتزاز مباني العاصمة الإندونيسية ملحقاً أضراراً بالعشرات منها، كما دفع الناس إلى الهرولة إلى شوارع جاكرتا طلبا للأمان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة كان مركزه في منطقة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية، على عمق 10 كيلومترات..

وتضرب إندونيسيا وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي بسبب موقعها على «حزام النار»، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

وفي فبراير أسفر زلزال بقوة 6.2 درجة عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 460 في مقاطعة سومطرة الغربية. وأدى زلزال بقوة 6.2 درجة في يناير 2021 إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 6500 في مقاطعة سولاوسي الغربية. وتسبب زلزال قوي في المحيط الهندي وموجات تسونامي في عام 2004 في مقتل نحو 230 ألف شخص في أكثر من 10 بلدان، معظمهم في إندونيسيا.

في غضون ذلك، سُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المصريون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا صباح اليوم.

وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان. وكان المركز أعلن في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.