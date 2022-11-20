أعلن المتحدث باسم شرطة مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية باميلا كاسترو مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح خلال إطلاق نار في ملهى ليلي أمس (السبت)، مؤكداً أن هناك شخصاً واحداً مشتبهاً به.

وقال كاسترو: «يؤسفني إبلاغكم بحصول إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء، وتلقينا اتصالا أولا عند قرابة الساعة 11:57 مساء (06:57 ت غ (الأحد) بشأن إطلاق نار نشط في ملهى محلي معروف باسم كلوب كيو (Club Q)»، مضيفاً: «لدينا 18 جريحا و5 قتلى».

وكتب الملهى على فيسبوك «نشعر بالدمار بسبب الهجوم العبثي على مجتمعنا»، مضيفاً: «نشكر الاستجابة السريعة لرواد الملهى الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأوقفوا هجوم الكراهية هذا»، موضحاً أن «الهجوم جرى تنفيذه بواسطة سلاح ناري لا نعرف نوعه حتى الآن».

وذكرت الشرطة أن الشارع الذي كان مسرحا للحادثة سيظل مغلقا، مطالبة المواطنين بتجنب المنطقة، مبينة أن الضحايا نقلوا إلى عدة مستشفيات في المنطقة، فيما يساعد مكتب التحقيقات الفيديرالي في التحقيقات التي تجريها الشرطة.