أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة اليوم (الأحد) ثاني طائرة مسيرة حوثية في أقل من 24 ساعة. ووفقاً لمصدر عسكري يمني فإن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة وأسقطتها.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت مفخخة وجاهزة لتنفيذ عملية إرهابية ضد منشآت حيوية ومدنية وعسكرية في مديرية الخوخة التي تعد مركزاً لإيواء مئات الأسر النازحة، ناهيك عن وجود عشرات المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات لعدد من أبناء مديريات الساحل سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو القادمين من مناطق الحوثي الذين يتعرضون للاضطهاد والحرمان من الإغاثة.

وكانات الدفاعات الجوية لألوية العمالقة قد أسقطت أمس (السبت) طائرة مسيرة حوثية في جبهة حيس قطاع سقم. ووفقاً للمصدر فإن الطائرتين اللتين أُسقطتا خلال الـ24 ساعة الماضية كانتا تحملان قذائف (MK) وتخططان لاستهداف مواقع حيوية وعسكرية في مديريتي المخا ومقبنة غرب تعز.

من جهة أخرى، أقدمت مليشيا الحوثي على هدم منزل في محافظة إب بعد اختطاف مالكه. ووفقاً لمصادر إعلامية يمنية فإن المليشيا أثناء الهدم أطلقت الرصاص الحي على النساء والأطفال ما تسبب في إصابة 5 نساء.

وقالت المصادر إن عملية الهدم والسطو المسلح والنهب لممتلكات صاحب المنزل المختطف في إطار الإرهاب الحوثي المستمر للمدنيين وأطفالهم ونهب ممتلكاتهم، موضحة أن جرائم الحوثي ضد المدنيين لا ترتبط بمحافظة إب بل إن هناك توتراً بين قبائل الشولان بمحافظة الجوف ومليشيا الحوثي على خلفية اقتحام أحد القيادات الحوثية سوقاً شعبية وقتل طباخ واختطاف العشرات من مرتادي السوق.

وأضافت المصادر: «الوضع يغلي في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي خصوصاً بعد الاعتداء على عدد من النساء في مديرية بني مطر غرب صنعاء، ونهب أراضيهم ومنازلهم وخطف عدد من الشخصيات القبلية».