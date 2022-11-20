كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك عن نظام دفاعي متكامل للشرق الأوسط، يتضمن بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري. وأعلن المسؤول الأمريكي أمام منتدى «حوار المنامة» الذي يعقد في البحرين بنسخته الـ18، اليوم (الأحد)، أن هذه الخطط تعمل بلاده على تنفيذها لحماية الشرق الأوسط. وأكد ماكجورك أن واشنطن تركّز على ردع التهديدات الوشيكة في تلك المنطقة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط الآن على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة، ويتم ذلك الآن من خلال شراكات مبتكرة وتقنيات جديدة.

وأفصح أن القوات الأمريكية كشفت وردعت تهديدات وشيكة من جانب إيران، لافتا إلى أن إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية، وهذا لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل.

من جانبه، اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إيران بأنها «التهديد الأمني الأبرز لبلاده». ووصف محادثات الملف النووي في فيينا بـ«العقيمة»، مضيفا أنه حتى الشعب الإيراني يقول كفى في الوقت الذي يشرع فيه النظام بحملة قمع ضد شعبه.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أعلن أمس (السبت)، خلال المنتدى أنّ «قوة بحرية بقيادة أمريكا ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة، في مياه الخليج بحلول العام المقبل، لدرء التهديدات البحرية».

ويأتي الكشف عن النظام والإعلان عن نشر السفن المسيرة في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران التي تقوم بعمليات قرصنة وتشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج.

وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إيران مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة، أصاب ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وكان الهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات بمياه الخليج الطريق الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.