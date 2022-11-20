لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 35 في حادثة تصادم أتوبيس قطاع خاص بشاحنة على طريق رأس غارب - الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر المصرية. وسارعت الأجهزة المحلية بدفع أكثر من 30 سيارة إسعاف لموقع الحادثة ونقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي. ووجهت وزارة الصحة المصرية باستدعاء جميع الأطقم الطبية إلى المستشفى، وطلبت من المواطنين التوجه إلى المستشفى للتبرع بالدم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بكاملها إلى موقع الحادثة، وتبين أن سائق الأتوبيس المنكوب من بين الضحايا، فيما أكدت مصادر طبية أن عدد الضحايا معرض للزيادة لوجود 4 حالات حرجة من بين المصابين. وكشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الخاصة، وكان في طريقه من القاهرة إلى الغردقة، ووقعت الحادثة قبل الوصول إلى مدينة رأس غارب.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر الدكتورة نيفين القباج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر بسرعة التعامل مع تداعيات الحادثة لمساعدة الأسر، وانتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمعاينة وحصر الخسائر في الأرواح، وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، وتقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر.