حققت المرأة البحرينية إنجازا تاريخيا للمرأة بفوزها بـ 8 مقاعد برلمانية خلال انتخابات 2022، فيما يعد أكبر عدد من المقاعد تحصل عليه في تاريخ المملكة.وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر (جولة الإعادة) لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي. وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات بجولتيها فوز 8 نساء في مجلس النواب، وأسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 نساء.وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت أمس(السبت)، تغييرا كبيرا في تركيبة البرلمان بلغ نسبة 82% بوصول 33 نائبا جديدا في البرلمان. وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائبا مستقلا للبرلمان يشكلون 90% من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.ومن المنتظر أن تقدم الحكومة استقالتها بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي. ويتوقع أن يعهد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة.وتعد هذه أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تولي ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئاسة الوزراء قبل عامين. وجرت جميع الانتخابات السابقة في البحرين أثناء ترؤس الحكومة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي وافته المنية في نوفمبر 2020، مختتما رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما رئيسا لوزراء البحرين منذ استقلالها في أغسطس 1971.وفي أول عملية انتخابية جرت بعد توليه رئاسة الوزراء، كلف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الوزارات والأجهزة الحكومية بتهيئة كل الإمكانات وتوفر كل التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين.وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية 507 مرشحين بينهم 94 سيدة، وهو رقم قياسي يعد الأكبر في تاريخ المسير البحرينية، ويتجاوز ما تم تسجيله في جميع الدورات الانتخابية السابقة.وتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية للفصل التشريعي السادس، ‭‬334 مرشحا من ‬بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة فازت 8 منهن،‭ ‬فيما‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬ سيدة فازت 3 منهن‭.‬وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 73.18 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.