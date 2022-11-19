خسر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد مقعده في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم (السبت)، في أول هزيمة له منذ 53 عاماً، ما يهدد بوضع حد للمسيرة الطويلة لهذا السياسي المخضرم.

وجاء مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع في منافسة خاضها خمسة مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية.

وفاز بالمقعد مرشح من التحالف الوطني، الذي يقوده رئيس وزراء سابق آخر وهو محيي الدين ياسين.

وتلك هي أول خسارة لمهاتير محمد في الانتخابات منذ عام 1969.

ويقود مهاتير ائتلافا تعهد بالإطاحة بحكومة ائتلاف الجبهة الوطنية الحالية على خلفية اتهامها بالفساد، ولكن تحالفه لا يعد منافسا رئيسيا، إذ تواجه الجبهة ائتلافين كبيرين آخرين، تكتل محيي الدين وآخر يقوده أنور إبراهيم المنافس لمهاتير منذ وقت طويل.

ووعد مهاتير في مقابلة خلال هذا الشهر بالتقاعد من العمل السياسي إن خسر. وأضاف «أهم شيء هو نقل خبرتي إلى القادة الشبان بالحزب».