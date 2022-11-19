أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم (السبت)، ارتفاع قتلى جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد، إلى ثلاثة قتلى.

وكانت «قناة عدن المستقلة» التابعة للمجلس أشارت بوقت سابق اليوم، إلى أن «اثنين من أفراد القوات المسلحة الجنوبية استشهدا بانفجار عبوة ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة أبين».

وأضافت أن «الانفجار أدى أيضا إلى إصابة 3 جنود من القوات الجنوبية»، دون توضيح حالتهم الصحية.

واتهمت القناة ما سمتها العناصر الإرهابية (إشارة إلى تنظيم القاعدة) بالوقوف وراء زرع العبوة الناسفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع صباح اليوم.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، ضبط سفينة تهريب على متنها 9 بحارة قبالة ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت الداخلية اليمنية على موقعها الرسمي إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة بالقرب من ميناء المخا كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.

ونقلت الوزارة عن مصدر بمصلحة خفر السواحل أن «السفينة كانت قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة يمنيين يشتبه بعملهم في مجال التهريب لمليشيا الحوثي».