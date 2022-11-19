في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الوزراء البريطانية وصل ريشي سوناك اليوم (السبت)، إلى كييف بشكل سري ودون إعلان مسبق، ووفقاً لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فإن سوناك ناقش معه القضايا التي تهم البلدين والأمن العالمي.

وكتب زيلينسكي على تيلغرام: «منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى»، فيما أعلن داونينغ ستريت أن سوناك توجه إلى كييف بهدف تأكيد دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا.

وقالت رئاسة الوزراء إن «رئيس الوزراء موجود اليوم في أوكرانيا في زيارته الأولى لكييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي »، وكتب سوناك في حسابه على تويتر: «بريطانيا تعلم ما معنى القتال من أجل الحرية، نحن معكم على الدوام».

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن تخصيص 125 منظومة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لقوات كييف (مضادات للمسيرات).

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي بقي في المنصب حتى سبتمبر الماضي، محط تقدير كبير في كييف بسبب دعمه القوي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وقد أثارت استقالته التي أعلنها في يوليو مخاوف كثيرة.

وزار جونسون أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير، كان آخرها في 24 أغسطس بمناسبة يوم الاستقلال، وقد تلقى حينها أرفع وسام أوكراني يمكن منحه لشخصية أجنبية.