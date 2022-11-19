أعلن مسؤول عسكري عراقي اليوم (السبت) مقتل 4 جنود في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كيلومترا شمال بغداد، مؤكداً أن الهجوم وقع حوالي الخامسة صباحا (02.00 ت غ).

وأشار المسؤول في تصريحات صحفية إلى أن الهجوم استهدف ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة على بعد كيلومتر واحد من مكان الهجوم، غير أنها تشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.