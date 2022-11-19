تواصل مليشيا الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية في محافظة تعز، إذ أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» أن معارك عنيفة تجددت اليوم (السبت) في الجبهة الغربية للمدينة عقب محاولة المليشيا شن هجوم بمختلف الأسلحة على مواقع القوات الحكومية في جبل الهان والقرى السكنية المحيطة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تصدت للهجوم الحوثي وقتلت عشرات المسلحين الحوثيين، مبينة أن مدفعية الجيش تمكنت من إفشال مخطط حوثي لتفخيخ عدد من الطرق والمزارع في منطقة الصلو، وقتلت عددا من مهندسي الألغام الحوثية أثناء محاولاتهم زرع الألغام في أسفل طريق الصلو.

وكانت المليشيا الحوثية شنت عددا من الهجمات على مواقع الجيش اليمني في جبل الخلوة غرب محافظة تعز خلال الـ48 ساعة الماضية، وتكبدت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، كما حاولت تنفيذ هجوم على معسكر الدفاع الجوي وفشلت.

من جهة أخرى، قتل جنديان وأصيب 5 من أفراد قوات الجيش والحزام الأمني في مديرية مودية بمحافظة أبين في انفجار عبوة ناسفة اليوم. ووفقاً لمصادر أمنية فإن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من ثكنة عسكرية في وادي «عومران» بمديرية مودية الذي شهد في الأيام الماضية معارك عنيفة مع تنظيم القاعدة تمكنت خلالها القوات الحكومية من تطهير المنطقة بالكامل شرقي محافظة أبين، وهو الهجوم الرابع من نوعه هذا الشهر بالتزامن مع استمرار الحملة الأمنية في مديريات المحافظة الساحلية.

وفي سياق آخر، قتل يمني وأصيبت امرأة أثناء محاولة عصابة حوثية اغتيال القاضي أحمد الروضي في حي بير أبوشملة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء. ووفقاً لشهود عيان فإن مسلحين من عصابات الحوثي كانا يستقلان دراجة ألقيا قنبلة يدوية على القاضي أثناء دخوله إلى منزله إلا أن القنبلة ارتطمت بالأشجار المحيطة بسور المنزل وعادت لرصيف الشارع؛ ما أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية، وإصابة امرأة، صادف مرورهما من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المارة تمكنوا من ملاحقة الدراجة النارية إلى وسط ميدان التحرير وألقوا القبض على أحد المسلحين، فيما فر الآخر.