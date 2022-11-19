في سابقة هي الأولى من نوعها شهدت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض اليوم (السبت) أول حفلة لحفيدة رئيس كعروس نعومي بايدن وخطيبها بيتر نيل، على رغم أنه الزفاف التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام.

ونظم غداء داخل البيت الأبيض للعروسين وعائلتيهما قبل حفلة الزفاف، كما ستقام حفلة استقبال لتناول الحلوى والرقص مساءً.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بلغ الثمانين من عمره نهاية الأسبوع الحالي، لكن الاحتفال الأكبر الذي أقيم في البيت الأبيض بزواج حفيدته الكبرى وضع الرئيس في التاريخ الأمريكي باعتباره الرئيس الثمانيني الوحيد الذي أقام حفلة زفاف لامعة لشخصين في العشرين من عمرهما ووضع لمسة شبابية على عطلة عيد ميلاده الثمانين.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض: لم يكن من قبيل المصادفة أن عطلة نهاية الأسبوع في زفاف نعومي بايدن تتزامن مع يوم عيد ميلاد الرئيس، مؤكدين أن قضية العمر ليست أمرا يريد بايدن تسليط الضوء عليه أبدا.

ووفقاً لشبكة «CNN» فإن الحفلة تشمل عائلة بايدن الموسعة في قائمة الضيوف، إضافة إلى أصدقاء وعائلة الزوجين، وستشكل أيضا انطلاقة بشكل ما لعائلة بايدن، لبدء مناقشات جادة حول ما إذا كان يجب عليه الترشح لولاية ثانية.

وبعد وقت قصير من الزفاف، سيسافر بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس، لقضاء عطلة عيد الشكر، ويأتي عيد الميلاد بعده، حيث يقترب الوقت من حاجة بايدن إلى تحديد ما إذا كان سيشارك في انتخابات الرئاسة عام 2024. وقال كل من الرئيس والسيدة الأولى إنهما سيقيمان إيجابيات وسلبيات الجولة الثانية، وهو أمر قال بايدن في وقت سابق إنه «ينوي» القيام به.

ونقلت «CNN» عن شخص وصفته بالمطلع على التخطيط للحفلة قوله: الحادية عشرة صباحا بالتوقيت الشرقي، ستقام الحفلة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، التي لم يتم استخدامها من قبل في تاريخ حفلات الزفاف في البيت الأبيض، مؤكداً أنه لن تكون هناك خيمة، وستجري الحفلة في الهواء الطلق، وبعد تبادل الوعود بين الزوجين، ستقام مأدبة غداء صغيرة للعائلات وحفلات الزفاف فقط في البيت الأبيض، وفي المساء، سيعود الضيوف لحضور حفلة للحلوى والرقص، داخل البيت الأبيض.

وتعيش نعومي بايدن (28 عاما)، حفيدة بايدن المفضلة، أجواء حفلة زفافها في البيت الأبيض، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زميلتها في مكتب المحاماة بواشنطن أرنولد وبورتر بواشنطن، التي دفعت جدها للترشح لأول مرة.

ونعومي هي ابنة هانتر بايدن، والحفيدة الأقرب إلى جديها، وتعرفت على نيل (25 عاما)، الذي تخرج حديثا في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون، وانتقلا إلى البيت الأبيض في أغسطس الماضي، وفقاً لما ذكرته الشبكة.