شرع البحرينيون، اليوم (السبت)، في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في ظل إشراف قضائي كامل. وفتحت مراكز الاقتراع العامة والفرعية أبوابها أمام الناخبين، لانتخاب 34 عضواً في مجلس النواب، من إجمالي 40 عضواً.وتجري جولة الإعادة في 34 دائرة انتخابية نيابية لم يتم حسمها من الجولة الأولى التي جرت السبت الماضي، فيما تم حسم 6 دوائر من الجولة الأولى بفوز 6 أعضاء بينهم امرأة. ويختار الناخبون أيضاً 23 عضواً بلدياً، من إجمالي 30، في 23 دائرة لم يتم حسمها، فيما فاز 7 أعضاء من الجولة الأولى بينهم امرأة.ويتنافس‭ ‬في‭ ‬هذه الجولة الحاسمة 68 ‬مرشحاً‭ ‬‬نيابياً ‬بينهم ‭ ‬9سيدات،‭ ‬فيما‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬46‭ ‬مرشحاً بينهم 6 سيدات.وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 73.18 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002. ومن المتوقع أن تشهد جولة الإعادة إقبالاً كبيراً أيضاً، إذ كان لافتاً إقبال الناخبين في تلك الجولة من النساء وذوي الهمم، وحرص الناخبون على اصطحاب أطفالهم معهم في مراكز الاقتراع للمشاركة في العرس الديموقراطي.تستمر عملية الانتخاب من الساعة الـ8:00 صباحاً إلى الساعة الـ8:00 مساءً. ويجب على الناخب عند الإدلاء بصوته إحضار جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية. ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاماً، شريطة ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات (بجولتيها) لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي. ويشكل المجلسان مجتمعين «المجلس الوطني» الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.