قضت محكمة تركية اليوم (الجمعة) بسجن 17 مشتبهاً بهم على ذمة المحاكمة في تفجير إسطنبول، واتهمت الموقوفين بتقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء. ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة أفرجت عن 3 مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة. كما أمرت بترحيل 29 شخصاً من البلاد اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم.

واستهدف الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر شارع الاستقلال المزدحم الذي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم، وخلف 6 قتلى بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار. وحملت السلطات التركية مسؤولية الانفجار لحزب العمال الكردستاني المحظور، والجماعات الكردية السورية التابعة له.

واستجوب الادعاء المشتبه بها الرئيسية في الهجوم، وهي امرأة سورية متهمة بترك قنبلة محملة بمادة «تي. إن. تي» في شارع الاستقلال، لمدة 5 ساعات.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المرأة، التي تدعى أحلام البشير، أخبرت مستجوبيها بأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني، وبقيت في منزل في إسطنبول لمدة 4 أشهر. واعترفت بترك حقيبة على مقعد في الشارع، لكنها زعمت أنها لم تكن تعرف ما بداخلها.

ومن المتوقع تحديد موعد للمحاكمة بعد أن يعد المدعون لائحة الاتهام التي قد تستغرق شهوراً.