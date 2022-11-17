رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي كان مقرراً أن يزور العاصمة الليبية طرابلس اليوم (الخميس)، مغادرة الطائرة لدى وصوله المطار ليتجنب استقباله من نظيرته في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش التي تشكك أثينا في «شرعيتها» حسب مصادر رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت عند سلم الطائرة لاستقبال اليوناني نيكوس ديندياس.

وأضافت الوزارة أن ديندياس «رفض النزول من الطائرة قبل مغادرتها دون أي توضيح».

وعبرت الوزارة الليبية عن استنكارها للخطوة وتعهدت بالرد «بالإجراءات الدبلوماسية المناسبة»، واصفة مواقف وزير خارجية اليونان من ليبيا بـ«الفجة»، وتصريحاته بـ«غير المتزنة» عن سيادة البلاد.

ورداً على الحادثة، استدعت حكومة طرابلس السفير الليبي لدى أثينا، والقائمة بأعمال سفارة اليونان في طرابلس للاحتجاج، حسب المتحدث باسم حكومة طرابلس محمد حمودة.

وفي أثينا، ألقت وزارة الخارجية اليونانية باللوم في الحادثة الدبلوماسية على السلطات الليبية، واتهمتها في بيان «بالتنصل من اتفاق» ينص على أن لا لقاء بين ديندياس والمنقوش.

وأوضحت أثينا أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقط، قبل أن يتوجه إلى بنغازي مقر السلطات المنافسة في شرق البلاد.