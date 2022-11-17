تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم (الخميس) المظاهرات الشعبية المطالبة بالحكم المدني الديموقراطي، وإبعاد العسكريين، وتسليم السلطة للمدنيين. كما تأتي المظاهرة في ذكرى احتجاجات السابع عشر من نوفمبر التي قتل فيها 15 متظاهرا.

وتتكرر المظاهرات أسبوعيا منذ استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، وأطاح بالحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، وأسفرت المظاهرات عن سقوط 119 قتيلا وفق لجنة الأطباء المركزية.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير (المعارض) أمس (الأربعاء) أنه وافق على اتفاق من مرحلتين يستند إلى مبادرة تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.