نجا قائد الطوارئ بالأحزمة الأمنية اليمنية فهد المرفدي اليوم (الخميس) من محاولة اغتيال بعبوة زرعها تنظيم القاعدة في مديرية المحفد شرق محافظة أبين. ووفقاً لمصدر أمني فإن الهجوم كان يستهدف المرفدي وقائد كتيبة اللواء الثالث دعم وإسناد سمير المشوشي.

وأوضحت المصادر أن الهجوم تسبب في إصابة 3 من مرافقي القياديين العسكريين، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تحر وبحث عن الإرهابيين المتورطين في زراعة العبوة الناسفة على الطريق العام في المحفد.

وكانت وسائل إعلامية يمنية ذكرت تحركات لتنظيم القاعدة بين محافظتي أبين الواقعة تحت سيطرة الشرعية ومحافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثي، مؤكدة أن تحركات القاعدة تأتي بدعم من مليشيا الحوثي التي تدعمها بالمفخخات والعبوات الناسفة، وتعمل على تنسيق الهجمات ومساعدة القاعدة في التحرك بين الجبال وتأمين ذلك.