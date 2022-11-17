أعلنت السلطات التركية اليوم (الخميس) نقل بعض المشتبه بهم في تنفيذ تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول إلى القصر العدلي، عقب استكمال التحقيقات معهم في مديرية الأمن، وذلك بعد ساعات من القبض على أحد عناصر «بي كي كي/ بي واي دي» في اعزاز شمالي سورية ويلقب بـ«حسام». ووفقاً لوكالة الأناضول التركية فإن حسام متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن المشتبه به تحرك مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها، وساعدها بتنفيذ المهمة وتحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرةً إلى أن حسام فر إلى سورية قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وذكرت الوكالة أنه تم نقل المشتبه بهم، وعلى رأسهم منفذة التفجير أحلام البشير، من مقر مديرية أمن إسطنبول إلى المشافي المحيطة لإجراء الفحوصات الطبية، ومن هناك نقلوا إلى قصر تشاغلايان العدلي، تزامنا مع تدابير أمنية، وذلك في إطار التحقيق الذي تواصله النيابة العامة بإسطنبول حول التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وقد أدى اعتقاله إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم المحتجزين على صلة بالتفجير إلى 51 شخصاً، ويمثل المشتبه بهم أمام مسؤولي المحكمة اليوم لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم.

وكانت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أعلنت الإثنين أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم «بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي» الإرهابي، مؤكدة أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​