فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران، أصدر نظام خامنئي اليوم (الخميس) قرارات بإعدام 3 من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الماضية، إذ اعترف المركز الإعلامي للسلطة القضائية بأن الحكم جاء في إطار البت في ملف المشاركين في الاحتجاجات من قبل محكمة الثورة في طهران.

وأعلنت الشرطة الإيرانية وفاة قائد القوات الأمنية الخاصة في شرطة أصفهان العقيد إسماعيل شراغي اليوم جراء إصابته في هجوم الليلة الماضية، مبينة أن 3 من القوات الأمنية أصيبوا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) اليوم إن اثنين من عناصر الأمن و3 متظاهرين قتلوا في مدينة سميرم جنوب أصفهان، وذلك بعد ساعات من اعتراف الحرس الثوري في أصفهان بإصابة 8 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن وشخص من الباسيج في هجوم استهدفهما في المدينة.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الانتفاضة الشعبية إلى 342 مدنيا على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة، مبينة أن الإحصائية لا تشمل ضحايا اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين في إيذه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص.

وأكدت المنظمة أن القضاء في إيران ليس مؤسسة مستقلة بل هو جزء من جهاز النظام القمعي، معربة عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة بحق المحتجين، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي شرعية قضائية، داعية المجتمع الدولي إلى موقف حازم وداعم لحقوق الشعب الإيراني.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أكدت أن طهران أصدرت حتى اللحظة 5 أحكام بالإعدام بحق 5 محتجين.