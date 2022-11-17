ناقش مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) خطر المواقع النووية السرية في إيران والتحقيق الذي تجريه الوكالة حولها. وتوقعت مصادر دبلوماسية إصدار مشروع قرار غربي حول إيران يحظى بإجماع كبير في مجلس المحافظين الذي من المتوقع التصويت عليه اليوم.

وأفادت المصادر بأن المشروع الذي يدعو إيران للتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة سيتم تبنيه بأغلبية كبيرة، مؤكدة أن لهجة البيان أقسى من القرار السابق الذي تم تبنيه في يونيو وهو يحمل تلميحاً إلى إمكانية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن في حال استمرارها بعدم التعاون.

واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بيان تصعيد إيران النووي غير مسبوق ويشكّل تهديداً للأمن الدولي والإقليمي، مؤكدة إن إيران تقدم طلبات خارج الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث: «الوضع الذي نحن فيه خطير جداً، وندعو إيران إلى عكس تصعيدها النووي»، فيما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة ولم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية في ما يتعلق بالقضايا العالقة في ملف الضمانات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن طهران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية بشأن الضمانات، مضيفة: «أعربنا مراراً عن مخاوفنا الجادة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران».