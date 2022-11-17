قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (الخميس) إعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مهماتهم على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال يومين، آخرهما اليوم الذي تسبب بالتهام صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، موضحاً أن السوداني استمع إلى إيضاح من المسؤولين المعنيين حول الحادثة.

ووجه السوداني بمتابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحرائق في ظرف يومين فقط، ودعا إلى إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه، كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

وكان بيان لسلطة الطيران المدني قال إن الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تمت السيطرة عليه، ولا توجد خسائر بشرية، واقتصر الأمر على بعض الخسائر المادية الطفيفة، مؤكدا أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة. وكان حريق آخر قد اندلع الثلاثاء في مطار بغداد وتسبب ببعض الأضرار الطفيفة في الصالة.