تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل نصية وصلت إلى هواتف عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، تبلغهم بتوقف حصولهم على مساعدات مالية وغذائية في العام 2023، وتخفيضات لمساعدات أخرى، بسبب محدودية الموارد وإعطاء الأولوية لأسر أخرى.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، في تصريح صحفي أن المفوضية وشركاءها يقومون بإعداد برنامج المساعدة النقدية للعام القادم، إلا أنه ونظراً لمحدودية التمويل لا تشمل المساعدة النقدية كل العائلات، وبالتالي، يتعين على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفاً اقتصادياً.

ووصفت حرب القرارات المتخذة بـ «الصعبة»، والناجمة عن محدودية التمويل وعدم قدرتنا على توفير المساعدة بشكل أشمل، ولهذا فنحن ندعو باستمرار إلى دعم إضافي لدعم العائلات الأكثر ضعفاً.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء ليست بالجديدة، ففي كل عام تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثر ضعفاً من بينهم وإعطائهم الأولوية في نيل المساعدة النقدية.