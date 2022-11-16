أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، اليوم (الأربعاء)، صدور قرار من المحكمة الإبتدائية بمنع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر، موضحاً أنه تم إبلاغه خلال توجهه للمصالح الحدودية بمطار تونس قرطاج بضرورة التوجه إلى المحكمة المذكورة.

ونفى بوزغاية أن يكون المنع من السفر تم دون إذن قضائي قائلاً: «المنع من السفر هو قرار قضائي وليس إداري كما يتم ترويجه»، وذلك بعد أن أعلن الحزب منع رئيسه فاضل عبد الكافي، اليوم (الأربعاء)، من السفر خارج البلاد، مؤكداً في بيان إنه سيتخذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه في السفر وحرية التنقل داخل وخارج البلاد.

وكتب عبد الكافي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، «تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج»، زاعما أن هذا المنع تم دون الاستناد إلى إذن قضائي‫ أو بناء على أي ملاحقة أمنية.