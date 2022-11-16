ألقت الاستخبارات العراقية اليوم (الأربعاء) القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش» في محافظة نينوى العراقية، ووفقاً للمديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية فإن الداعشي الذي ألقي القبض عليه عمل حارسا شخصيا لمسؤول التنظيم جنوبي نينوى التابع لما يسمى «ولاية دجلة» سابقا، ويشغل حاليا منصب مسؤول الدعم اللوجستي، ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى.

وأوضحت المديرية أنها حصلت على معلومات استخبارية بالتنسيق مع مصادرها في محافظة نينوى، وتم تسليم المتهم للجهات القضائية وفق أحكام المادة 1/4 لمكافحة الإرهاب.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أكدت مقتل اثنين من تنظيم داعش إثر اشتباكات مع القوات العراقية في محافظة كركوك، موضحة أن القوات العراقية استولت على عدد من الأسلحة والمعدات والوثائق التي كانت بحوزة عناصر داعش.