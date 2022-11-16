أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تفاصيل ما تمت مناقشته في المحادثات الشخصية لا ينبغي أن تكون متاحة للصحافة، وفقاً لمقطع فيديو متداول من قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال شي جين بينغ في الفيديو: «كل ما تحدثنا عنه تم تسريبه للصحف، وهو أمر غير مناسب، تلك ليست طريقة عمل المفاوضات، إذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل، وإلا (ملوحا بيديه) يصعب القول».

بدورها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول: «كان الصينيون محظوظين لأن الكنديين لم يدعوا، على سبيل المثال، صحفيين تحت ستار المسؤولين كجزء من وفدهم مثلما فعل ماكرون، الذي دعا طاقم الفيلم لإجراء محادثات عبر الإنترنت مع بوتين، قاموا بتصوير المحادثة بأكملها دون إبلاغ الجانب الروسي».