تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الأسبوع الماضي عن اختطافات وانتهاكات حوثية لقبائل بني مطر غرب صنعاء جراء رفضهم السماح للمليشيا بالسطو على أراضيهم وتعرض رئيس الاستخبارات العسكرية للمليشيا المطلوب دولياً يحيى أبو علي الحاكم لكمين أثناء توجهه إلى لمديرية بني مطر للإشراف على جرائم مليشياته، كشفت مصادر قبلية اختطافات جديدة نفذتها مليشيا الحوثي في عدد من قرى مديرية بني مطر خلال الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر أن الاختطافات طالت زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية أثر تصديهم لمحاولة السطو على الأراضي في منطقة «متنة» من قبل القيادي الحوثي «أبو حيدر جحاف» بالقوة، مبينة أن عشرات من أبناء القبائل يواصلون التظاهر في المديرية للمطالبة بوقف الانتهاكات الحوثية ورحيل رئيس محكمة بني مطر حمد الباكري المتواطئ مع المليشيا.

من جهة أخرى، حذرت منظمات حقوقية من أزمة خبز تندلع في صنعاء أثر إغلاق عدد من الأفران أبوابها احتجاجاً على الابتزاز الحوثي المستمر، مبينة إن عشرات الأفران أضربت عن العمل خلال اليومين الماضيين رفضاً للقرارات الأخيرة التي اتخذتها مليشيا الحوثي، والتي وصفوها بأنها غير واقعية في ظل ارتفاع الأسعار.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار أثرت بشكل سلبي على النشاط التجاري ودفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد بصورة نهائية، محذرة من خطورة مخططات الحوثي لنهب المخابز والأفران والتأثير على حياة المدنيين.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بفرض رسوم باهظة وغير قانونية على التجار والبضائع في المنافذ المستحدثة والموانئ التي تسيطر عليها.