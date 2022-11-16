عرض الأمن التركي، اليوم (الأربعاء)، مشاهد جديدة لمنفذة الهجوم الإرهابي أحلام البشير لحظة قدومها إلى شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.وأظهر الفيديو الذي بثته أجهزة الأمن، الإرهابية المنتمية لتنظيم «بي كي كي» وهي تدخل شارع الاستقلال يوم الحادثة قادمة من ميدان تقسيم بحلول الساعة 15:17 أي (12:17 تغ)، ثم واصلت السير في الشارع وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس، محاولة إخفاء وجهها عبر حجابها إلى أن وصلت إلى موقع التفجير بحلول الساعة 15.30، وجلست على مقعد أمام أحد المتاجر. ووفقاً للتسجيل المنشور فإن البشير ظلت نحو 41 دقيقة على أحد المقاعد ثم تركت حقيبتها وتوجهت مشياً نحو ميدان تقسيم مرة أخرى.وكشفت لقطات الفيديو أن الإرهابية حاولت التحرك ببطء قبل أن تتسارع في خطواتها وتركض لتعود إلى منزلها.يذكر أن هذا هو الفيديو الثاني الذي تنشره السلطات التركية بعد نشرها فيديو لعملية اقتحام منزل الإرهابية والقبض عليها.وكانت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أكدت اعتراف البشير أثناء التحقيق معها بانتمائها إلى تنظيم «بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي» الذي تصنه أنقرة إرهابياً، وأنها تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم حزب العمل الكردستاني في مدينة عين العرب السورية. وأقرت الشابة بأنها تدربت في مدرسة استخبارات الحزب.