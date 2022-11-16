«الرئيس الجمهوري السابق «خذل» بلاده خلال توليه منصبه».. هكذا رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان دونالد ترمب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال جو بايدن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: «دونالد ترمب خذل أمريكا».

وأرفق بايدن تغريدته بفيديو يقول: «إن ترمب خلال رئاسته تربع على اقتصاد مزور لصالح الاثرياء، وهاجم النظام الصحي، ودلل المتطرفين، وهاجم حقوق المرأة، وحرّض العصابات العنيفة من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة».

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحفيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترمب.

ونظر الرئيسان إلى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجيب بايدن «في الحقيقة لا»، بينما بقي ماكرون صامتاً.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعلن رسمياً ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024.

وقال من منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا: «من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة».

وأوضح ترمب سبب قراره أن «العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه». مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تنجو خلال 4 سنوات أخرى من جو بايدن، الذي سيرشح نفسه أيضاً في عام 2024. وقال: «أنا لا أقول هذا بضحك، أنا أتحدث بدموع».