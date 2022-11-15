عُقد في المجلس النيابي البناني اليوم (الثلاثاء) اجتماع موسع ضم 19 نائباً لبنانيا يمثلون 32 نائباً مستقلين وتغييريين وسياديين وكرس لبحث آلية الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والفراغ الذي شل كافة مؤسسات وإدارات الدولة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الأولوية المطلقة الآن هي لكسر جدار التعطيل والاتجاه فوراً لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبلاد، محذرين من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تزيد من الفرقة وتزيد من الشغور الرئاسي.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة.