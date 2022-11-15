رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم (الثلاثاء) الحصانة عن النائب، عبيد الوسمي، بإجماع 33 عضوا، ومعارضة 17، فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الطشة، أن وزارة العدل طالبت برفع الحصانة عن النائب الوسمي، بسبب تغريداته المناهضة للديوان الأميري، وبعض الشائعات حول إهداره أموال الدولة في عمليات تجميل أسنانه.

وذكر موقع مجلس الأمة الكويتي في تقريره أنه وافق على طلب وزارة العدل برفع الحصانة تحقيقا للمصلحة العامة، ولاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وأفادت وسائل إعلامية كويتية أن الوسمي طعن بقانونية القرار المتخذ بحقه، قائلاً: لا يرى مبررا له، ومبالغ فيه وطالب بوقف القرار لحين صدور حكم الجهات القضائية في القضية.