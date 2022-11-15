ذكرت كالة أنباء «إيرنا» الإيرانية مقتل محمد حسين شركا، رئيس مركز خبراء المحاكم في خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، بالرصاص.

وأعلن وزير الأمن العام الكندي ماركو مينديسينو،، عن حظر دائم على دخول كندا لنحو 10 آلاف من كبار المسؤولين في إيران بمن فيهم قادة وأعضاء في الحرس الثوري الإرهابي.

وأكد مينديسينو، في مؤتمر صحفي افتراضي مساء أمس (الاثنين)، أن الحكومة الكندية أعطت «القدرة» اللازمة لوكالة خدمات الحدود لتنفيذ القرار الذي أعلن عنه الشهر الماضي، مضيفا أن الحظر المفروض على دخول كندا لا يشمل فقط أعضاء الحرس الثوري، بل يشمل أيضًا الوزراء والسفراء وأعضاء النظام القضائي الإيراني.