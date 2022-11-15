زلزل إضراب موسع عديد المدن الإيرانية وأبرزها طهران اليوم (الثلاثاء)، استجابة لدعوة شعبية تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع ثورة البنزين التي خلفت المئات من القتلى والجرحى، وآلاف المعتقلين.وأظهرت مقاطع فيديو إضراب أصحاب المتاجر في مدن مختلفة من بينها العاصمة طهران ومحافظة جيلان وكردستان وشيراز.ومن بين الأسواق التي أضربت عن العمل «بازار طهران» أحد أهم وأكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في إيران. وهتف أصحاب المتاجر في البازار بشعارات مناهضة للنظام من بينها «الموت للديكتاتور» في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.وشهدت محافظة أصفهان ثالث أكبر محافظة في البلاد إضراباً، فيما انتشرت قوات الأمنية بشكل واسع، بحسب ما أفاد موقع «سحام نيوز»، موضحا أن السلطات الأمنية حاولت إجبار أصحاب المحال التجارية على فتح محالهم.وفي محافظة كرمان جنوب شرق إيران، انضم أصحاب المحال التجارية إلى الدعوة الشعبية، بينما أضرب أصحاب المحال التجارية في مدن عدة من بينها آراك ومريوان وسنندج وكرمنشاه وشيراز ومشهد وغيرها من المدن، وفقاً لموقع «سحام نيوز» الإصلاحي. ودعا بعض الناشطين الناس للانضمام إلى هذه الانتفاضة التي ستستمر ثلاثة أيام من خلال التواجد في الشوارع.ويستعد سكان مدن مختلفة في إيران لانتفاضة ثورية تستمر ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس عبر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى هذه الاحتجاجات والإضرابات تخليدا لذكرى القتلة في نوفمبر 2019.وردد المتظاهرون في شهر زيبا هتافات «فقر، فساد، غلاء، سنطيح بالنظام»، وفي بلدة اكباتان بطهران عاد السكان مرة أخرى إلى المنطقة ورددوا هتافات «الموت للديكتاتور» و«هذا العام هو عام النزال، وستتم الإطاحة بسيد علي» في إشارة إلى خامنئي.ونشر مستخدم على الإنترنت مقطع فيديو من مسرح شهرزاد في طهران، أظهر بعض الجمهور وهم يغنون «نشيد المرأة» ويهتفون «امرأة، حياة، حرية» خلال العرض المسرحي.في غضون ذلك، دعت مجموعة شباب أحياء طهران للانضمام إلى هذه الأيام الثلاثة، وطلبت من الناس عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز مع دعوة المعلمين إلى الإضراب عن الدراسة، وعدم إجراء أي معاملات بنكية خلال الأيام الثلاثة.وكتب شباب أحياء طهران لرجال الأعمال والبازاريين: «نطلب من جميع الشركات والمهن الوفاء بواجبهم الوطني في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بإغلاق المحلات التجارية أو عدم تقديم الخدمات، ويمكن أن يكون للإضرابات على الصعيد الوطني تأثير كبير على انتصار هذه الانتفاضة الثورية».ونُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن عددًا من الفتيات المتظاهرات في حي نارماك بطهران حاملات لافتات، يدعن الناس للاحتجاجات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. وصمم محتجون لافتات أكبر وعلقوها على جسور المشاة على طرق سريعة مختلفة في وقت متأخر من مساء الاثنين.وفي جادة نيايش في تبريز شمال غرب إيران، علق المتظاهرون لافتة كتب عليها «هذه الثورة هي الطريقة الوحيدة لدينا»، كما تم نشر صور توزيع منشورات في بندر عباس على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعلن علي دائي نجم كرة القدم الإيراني في منشور على إنستغرام، رفض دعوة الفيفا للمشاركة في المونديال، مؤكدا أنه سيبقى مع الجماهير.