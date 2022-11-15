كشف موظفون في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء لـ«عكاظ» إسقاط المليشيا الحوثية أسماء أكثر من 250 موظفاً حكومياً من كشوفات وزارة الخدمة المدنية بزعم عدم الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي التي ألغت كافة البنود الإدارية والدستورية التي تلزم الموظف بالولاء لليمن ومؤسساته الرسمية واستبدلته بالولاء لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.وقال الموظفون: «بعد أن أقرت المليشيا مدونة السلوك الوظيفي بدأت قيادات حوثية تعقد اجتماعاً داخل مبنى الوزارة وأصدرت قرارات منها إسقاط أسماء أكثر من 250 موظفاً كمرحلة أولى، بينهم مديرو عموم ومسؤولو صناديق مشهود لهم بالكفاءة والعمل لخدمة المواطنين»، مبينين أن من بين التهم الذي وجهتها إلى مديري العموم ومسؤولي الصناديق عدم الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والفساد وغيرها من القضايا الملفقة.وأضاف الموظفون: «للأسف المليشيا عينت بدلاً عنهم عددا من خريجي السجون وقادات العصابات المتورطة في جرائم سرقة وسطو ومخدرات وقتل وغيرها، الذين أخرجتهم عقب سيطرتها على صنعاء من السجون ونقلتهم إلى جبهاتها للقتال معها»، مؤكدين أن من بين المعينين لرئاسة أحد الصناديق الخدمية مطلوب للنيابة العامة وفار من العدالة بقضايا سرقة وسطو مسلح على أراضي المدنيين.وتلجأ المليشيا الحوثية إلى تهريب المجرمين والقتلة من السجون ونقلهم إلى الجبهات لفترة قبل أن تعيدهم إلى صنعاء وتعينهم في مناصب قيادية ووظائف حكومية وآخرهم المتهم بقتل الشباب أيمن العلفي الشهر الماضي، والذي حاولت المليشيا تمييع قضيته وتهريبه.