أحبطت المخابرات في جورجيا اليوم (الثلاثاء)، محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في أراضيها، معلنة اعتقال شخصين وضبط أسلحة مع أفراد الخلية وهواتف نقالة.

وأفادت صحيفة The Jewish Press التي تصدر من لندن فإن الخلية تتألف من مواطن باكستاني وأفراد يحملون الجنسيتين الإيرانية والجورجية، وتدار من قبل إيراني من خارج جورجيا، مبينة أن الخلية أخذت أموالاً من ذلك الشخص.

وقالت السلطات الجورجية إن أعضاء الخلية لم يلتقوا وجهاً لوجه، لإخفاء آثارهم، لكنهم تمكنوا من نقل الأسلحة فيما بينهم، مشيرة إلى أنه قبل وصوله إلى جورجيا، تلقى المواطن الباكستاني التعليمات اللازمة وأعطي معلومات حول موضوع الهدف (رجل الأعمال الإسرائيلي).

وأفادت السلطات بأن المواطنَين المزدوجي الجنسية، اللذين يقيمان في جورجيا قاما بتسليم الأسلحة للباكستاني دون مقابلته مباشرة، وذلك عبر استخدام مخابئ للأسلحة.

وكان رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قد قال أخيراً، إن الموساد أحبط عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الرد الإسرائيلي سيكون موجعاً وداخل إيران في حال مست إسرائيليين.

وأشار إلى منع 3 خلايا إيرانية في تركيا من قتل الإسرائيليين، وإحباط هجمات أخرى ضد رجال أعمال ودبلوماسيين في قبرص وكولومبيا وأماكن أخرى كثيرة.

واعتقلت الشرطة التركية في يونيو الماضي خلية تضم 5 إيرانيين كانوا يخططون لخطف واستهداف إسرائيليين في إسطنبول، فيما طالبت أسرائيل مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر بعد تهديدات موثوقة بوجود عملاء إيرانيين يخططون لقتل أو اختطاف إسرائيليين، لاسيما بعد أن تصاعد التوتر مع طهران، إثر اتهام الأخيرة لتل أبيب بتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب على أراضيها.