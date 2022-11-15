قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده حريصة على العمل مع مجموعة العشرين وغيرها من أجل مستقبل الأجيال. وتعهّد الشيخ محمد بن زايد خلال كلمة له أمام قمة دول مجموعة الـ20 في بالي، اليوم (الثلاثاء)، باستمرار بلاده في بذل أقصى الجھود لضمان تحقيق الأمن الغذائي.ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات في مجالات الغذاء والمناخ والصحة والطاقة وغيرها، ولا يمكن معالجتها إلا عبر التنسيق والتضامن والتكاتف.وأضاف: «دولتنا جسدت الالتزام في مجال الطاقة النظیفة من خلال استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار في أكثر من 40 دولة عبر العالم».وتابع في كلمته: «دولتنا ستستمر في بذل أقصى الجھود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكاناتھا وموانئھا وطیرانھا لدعم مبادرات الأمن الغذائي».وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فور وصوله إلى مقر انعقاد قمة الـ20 في بالي.وتشارك الإمارات بقمة مجموعة الـ20 في إندونيسيا، تحت شعار: «التعافي معاً بشكل أقوى»، من خلال وفد رفيع المستوى.